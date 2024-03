Eiskunstlauf-WM: Deutsches Duo verpasst Eistanz-Finale

Janse van Rensburg und Steffan wollten in Kanada an ihren 15. WM-Platz aus dem Vorjahr anschließen. Bei der EM im Januar in Litauen waren sie auf Rang elf gelaufen.

Für das beste deutsche WM-Ergebnis in Montreal hatten am Donnerstag Minerva-Fabienne Hase/Nikita Volodin mit Bronze im Paarlauf gesorgt. Es war die erste deutsche WM-Medaille seit sechs Jahren, 2018 hatten Aljona Savchenko/Bruno Massot Gold gewonnen. Das starke deutsche Abschneiden in Montreal rundeten Annika Hocke/Robert Kunkel als Fünfte ab. In den Einzeldisziplinen verpassten Kristina Isaev und Nikita Starostin die Finals.