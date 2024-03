Mit 29 Jahren! Schweizer Ski-Ass hört auf

Im Alter von nur 29 Jahren hat Gilles Roulin genug vom Skisport. Der Schweizer verkündete am Mittwochabend auf Instagram seinen Rücktritt. „Ich habe mich entschieden, nach den Schweizer Meisterschaften meine Karriere zu beenden“, sagte Roulin in einer Videobotschaft und bedankte sich bei seinen Eltern, Kollegen und Freunden.

Ein Schnellschuss sei die Entscheidung des Speed-Spezialisten nicht gewesen. Roulin habe schon vor der abgelaufenen Saison gemerkt, dass etwas anders war. „Vor allem am Start hat es sich einfach anders angefühlt wie bisher, die Bereitschaft und der Wille waren nicht mehr wirklich da und so musste ich erkennen, dass der Weg für mich nun wohl in eine andere Richtung gehen soll“, heißt es in einer Mitteilung des Schweizer Skiverbandes.

Roulin hat über 100 Weltcup-Rennen bestritten

Roulin gab im Februar 2017 sein Weltcup-Debüt und absolvierte seitdem 102 Rennen auf der höchsten Ebene. Insgesamt zehnmal schaffte er es in die Top 15 und nahm 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang teil.

Sein bestes Resultat erzielte der Züricher während seiner zweiten Saison in Gröden, als er in der Abfahrt am Ende Vierter wurde. Auf das Podest schaffte er es nicht.

