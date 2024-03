"Seltsam": Erste Freestyle-Wettbewerbe in Saudi-Arabien

Tanzende „Eisbären“ am Rande der Wüste, 500 Tonnen herbei gekarrter Schnee und dicke Preisgelder für die Stars: Saudi-Arabien hat im Rahmen seiner Sport-Offensive den ersten Freestyle-Wettbewerb auf der arabischen Halbinsel veranstaltet. Beim „SnowBlast KSA Cup“ in Riad waren jede Menge Szenegrößen am Start, die sich über eine 150 Meter lange, 30 Meter hohe und 20 Meter breite Schanze stürzten.