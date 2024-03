Skicross-Weltcup: Dämpfer für Wilmsmann

In der Gesamtwertung ist Wilmsmann (574 Punkte) nun Vierter. Sein Rückstand auf den in Führung liegenden Titelverteidiger Fiva (628) beträgt 54 Punkte. Der diesmal im Achtelfinale gescheiterte Kanadier Reece Howden (581) und Mobärg (580) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Die Entscheidung fällt in den beiden abschließenden Rennen am kommenden Freitag und Samstag in Idre Fjäll/Schweden.