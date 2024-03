Slalom-Ass klagt über taubes Bein: "Ziemlich schrecklich, die linke Seite nicht spüren zu können"

Alpin: Ginnis will trotz Taubheit weiter starten

Der WM-Zweite war in Aspen, wie über 30 andere Fahrer, schon im ersten Lauf ausgeschieden. Trotz seiner Schmerzen will er aber beim nächsten Rennen im slowenischen Kranjska Gora wieder an den Start gehen.

Für ihn geht es dabei auch um das Weltcupfinale in Saalbach. Dort dürfen nämlich nur die Top 25 pro Disziplin an den Start gehen - und der Grieche liegt aktuell im Slalom auf Rang 24. Will er in Saalbach am Start sein, muss er sich durch seine Schmerzen beißen und in Slowenien ein starkes Ergebnis holen.