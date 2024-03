Snowboard: Hofmeister gewinnt Gesamtweltcup

Der Verband, die FIS und die Organisatoren vor Ort in Winterberg hätten "alles versucht, das zweite Wochenende zu halten", sagte Direktor Stefan Knirsch: "Aber letztlich ist es in der Kürze der Zeit nicht möglich, ein Rennen auf höchstem Niveau sicherzustellen. Und genau das ist unser aller Anspruch."

Das Weltcup-Finale in Berchtesgaden war für den 16. und 17. März angesetzt. Eine Woche vorher finden in Winterberg je ein Einzel- und Teamwettbewerb im Parallel-Slalom statt. Dort fällt nun nur noch die Entscheidung in der Disziplinwertung. Das Rennen um die kleine Kristallkugel im Parallel-Riesenslalom hatte Hofmeister bereits für sich entschieden.