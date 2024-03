Snowboarderin Hofmeister: Auf dem Regal ist noch Platz

Ramona Hofmeister steht vor dem historischen Snowboard-Triple - und vor einem Problem: Auf ihrem Trophäen-Regal im Wohnzimmer zu Hause in Bad Reichenhall, sagt sie, "wird es langsam ein bisschen eng. Da müssen wir uns mal was überlegen..."

Zumal Hofmeister sich anschickt, nach ihrem je vierten Triumph im Gesamtweltcup und im Parallel-Riesenslalom beim Saisonfinale in Winterberg am Samstag (16.35 Uhr/ARD) auch noch erstmals die kleine Kristallkugel im Parallel-Slalom zu gewinnen. Den Dreifacherfolg hat vor ihr nur die Schweizerin Patrizia Kummer 2014 und Zan Kosir (Slowenien/2015) geschafft.

"Ramona ist mental so stark und so gut vorbereitet, dass einem perfekten Abschluss nichts im Wege steht", glaubt Verbandschef Michael Hölz von Snowboard Germany. Sportdirektor Andreas Scheid ist schon jetzt "stolz auf Ramona, dass sie so eine Performance abgeliefert hat. Das ist sehr, sehr hoch einzuschätzen."