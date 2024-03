"Verrückt": Snowboarder Ulbricht feiert ersten Weltcupsieg

Leon Ulbricht saß im Zielraum hoch droben in der spanischen Sierra Nevada, sein Snowboard noch an den Füßen, und nahm seinen Kopf in die Hände. So ganz konnte der 19 Jahre alte Oberstdorfer nicht begreifen, was er da soeben vollbracht hatte, und tatsächlich fehlten ihm erst mal die Worte nach seinem ersten Sieg im Weltcup, der eine große Überraschung war, mindestens.