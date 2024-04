Erneute WM-Niederlage für deutsches Curling-Mixed

Das deutsche Curling-Team hat bei der Mixed-WM in Östersund einen weiteren Dämpfer im Kampf um den Einzug in die Zwischenrunde hinnehmen müssen. Gegen Japan unterlagen Lena Kapp/Sixten Totzek 5:7 und kassierten damit ihre zweite Niederlage nacheinander. Mit einer ausgeglichenen Bilanz belegt das deutsche Duo nach sechs Runden den sechsten Rang in der Vorrundengruppe A.