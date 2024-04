Mixed-WM: Sieg und Niederlage für deutsches Curling-Team

Das deutsche Curling-Team hat den dritten Tag der Mixed-WM in Östersund mit einem Sieg und einer Niederlage abgeschlossen. Zunächst gewann das Duo Lena Kapp/Sixten Totzek gegen Spanien mit 7:4, am Nachmittag unterlagen die beiden Deutschen Norwegen 4:7. Mit drei Siegen und zwei Niederlagen steht das deutsche Team in Gruppe A auf einem geteilten dritten Rang.