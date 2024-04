Trainingssturz: Snowboarder Höflich erleidet Kreuzbandriss

"Auf dem Weg nach oben habe ich am Absprung eine Spur erwischt. Ab da konnte ich nur noch beten. In der Luft war mir klar, dass das nicht gut ausgeht. Bei der Landung sind dann beide Beine nach innen geklappt - und das war's", sagte Höflich, für den es bereits der dritte Kreuzbandriss ist.

Nach den ersten Prognosen kann Höflich, Olympia-Achter 2022 in Peking, in diesem Kalenderjahr nicht mehr auf dem Snowboard stehen. Sein Fernziel bleiben dennoch die Olympischen Spiele in knapp zwei Jahren. "Trotzdem habe ich Bock, wieder anzugreifen. Der Blick geht Richtung Mailand 2026", so Höflich.