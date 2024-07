Biathlon-Stars glänzen beim Mont-Blanc-Marathon

Nach dem Rennen erklärte die Biathletin, dass auch längere Distanzen in Frage kommen. „Ich denke, die 42 Kilometer könnten interessant sein, das reizt mich.“ In Betracht gezogen werden diese Ziele demnach aber erst nach dem Ende ihrer Biathlon-Karriere.

Jacquelin ebenfalls am Mont Blanc dabei

Eine andere französische Biathletin zeigte am Mont Blanc derweil eine noch beeindruckendere Leistung. So gewann die erst 19 Jahre alte Anaelle Bondoux, die in der vergangenen Saison erstmals im IBU-Cup am Start war, das Rennen über 23 Kilometer. Nach 2:22,56 Stunden und mit rund acht Minuten Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin kam sie im Ziel an.