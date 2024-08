Waffen-Eklat plagt Biathlon-Star: "Dieses Ereignis verfolgt mich!"

Es war der Skandal in der vergangenen Biathlon-Saison. Im Dezember 2023, während des Weltcups in Lenzerheide, legte der norwegische Top-Biathlet Sturla Holm Laegreid beim Trockentraining im Hotelzimmer fälschlicherweise ein volles Magazin in seine Waffe und feuerte einen Schuss ab.