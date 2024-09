Deutsche Biathlon-Hoffnungsträgerin will Weltcup-Platz

Die deutsche Biathlon-Hoffnung Johanna Puff steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Weltcup-Saison. Für den Winter hat sich die 22-Jährige ein klares Ziel gesetzt.

Johanna Puff ist bereit für die kommende Biathlon-Saison ! Nach Abschluss ihrer Ausbildung bei der Bundespolizei und einer intensiven Sommervorbereitung fiebert die 22-Jährige dem Weltcup-Auftakt am 30. November im finnischen Kontiolahti entgegen.

„Ich kämpfe um einen Startplatz im Weltcup“, macht die deutsche Biathlon-Hoffnung im Interview mit dem internationalen Biathlonverband IBU eine Kampfansage an ihre deutschen Konkurrentinnen.

Puff: Zweiter Platz bei City-Biathlon

Selbstvertrauen holte Puff sich vor wenigen Tagen beim City-Biathlon in Dresden, als sie hinter der amtierenden Gesamtweltcupsiegerin Lisa Vittozzi den zweiten Platz belegte. „Für mich persönlich ist das ein wichtiger Schritt in meiner Vorbereitung. Es gibt kein besseres Training als einen Wettkampf. Die Atmosphäre mit Fans kann ich im Training nicht simulieren. Jetzt gilt es, weiterzuarbeiten, besser zu werden und im Winter anzugreifen.“

Für die kommenden Wochen bis zum Saisonstart steht nun erst einmal ein dreiwöchiges Trainingslager in Frankreich an, bevor es weiter nach Oberhof geht und dann Anfang November in Vuokatti (Finnland) die Qualifikationsrennen für den Weltcup anstehen.