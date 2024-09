Hase/Volodin starten bei Nebelhorn Trophy

Die WM-Dritten Minerva Hase/Nikita Volodin freuen sich auf die Unterstützung. Zum Saisonstart wollen sie in Oberstdorf den Titel verteidigen.

Deutschlands Eiskunstlauf-Spitzenpaar Minerva Hase/Nikita Volodin startet bei der traditionsreichen Nebelhorn Trophy in Oberstdorf in die neue Saison. Die WM-Dritten von Montreal treffen bei ihrem Heimspiel als Titelverteidiger unter anderem auf die Paarlauf-Weltmeister Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps.

"Wir freuen uns, dass unser erster Start in Oberstdorf sein wird, da wir bei Wettkämpfen in Deutschland immer die maximale Unterstützung unserer Zuschauer spüren", sagte Volodin vor dem Auftakt bei der 56. Ausgabe des Wettkampfs (19. bis 21. September). "Ich würde sagen, körperlich sind wir gut vorbereitet", ergänzte Hase. Das Paar wird in Oberstdorf erstmals seine neu erarbeiteten Choreographien präsentieren.