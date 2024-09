Rücktritt vom Rücktritt: "Ich bin noch nicht bereit, den Skisport loszulassen"

SPORT1 21.09.2024 • 14:43 Uhr Rolle rückwärts: Nach seinem Rücktritt im Januar will der Österreicher Christopher Neumayer in der kommenden Saison nun doch wieder in den Ski-Zirkus zurückkehren.

Die neue Ski-Alpin-Saison rückt langsam näher - und einer, der dem Wintersport eigentlich den Rücken kehren wollte, ist doch noch dabei, wie sich diese Woche überraschend herausgestellt hat.

Der Österreicher Christopher Neumayer macht weiter, obwohl er seine Karriere erst vor einigen Monaten für beendet erklärt hatte.

Neumayer hatte im Januar nach Platz 12 bei der Abfahrt in Kitzbühel - seinem besten Karriere-Ergebnis - seinen sofortigen Rücktritt verkündet. Unter der Woche hat er nun aber bei Instagram mitgeteilt, dass er doch wieder hungrig geworden ist und sich umentschieden hat.

„Ich war vom Kopf her nicht mehr bereit, Vollgas zu geben“, hatte der Speed-Spezialist, der immer wieder von Verletzungen geplagt war, im Januar sein Karriereende begründet, will nun aber „mit Vollgas in eine neue Rennsaison“ starten.

„Ich bin noch nicht bereit, den Skisport loszulassen“

„Ein Rücktritt vom Rücktritt oder Vom Rücktritt zum Comeback!“, leitete der 32-Jährige seinen Beitrag ein und erklärte dabei seinen Sinneswandel: „Nach einer intensiven Zeit des Nachdenkens habe ich entschieden: Ich bin noch nicht bereit, den Skisport loszulassen.“

Er konzentriere sich „seit dem Sommer voll auf mein Training und weiß, ich bin bereit. Wenn sogar das härteste Training Spaß macht, weiß man, dass die Entscheidung die richtige ist. Und so freue ich mich riesig darauf, in der kommenden Saison wieder auf der Piste an den Start zu gehen.“