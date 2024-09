Ski-Freestyle: Olympiasiegerin Gu gewinnt Saisonauftakt

Für die einzige deutsche Starterin läuft der erste Wettbewerb in Neuseeland dagegen nicht nach Wunsch.

Für die einzige deutsche Starterin läuft der erste Wettbewerb in Neuseeland dagegen nicht nach Wunsch.

Die einzige deutsche Starterin Sabrina Cakmakli verpasste ihr Ziel Finaleinzug klar und belegte Platz 13. Wegen des schlechten Wetters hatte sie "nur wenige Trainingstage am Berg" und konnte kaum in der Halfpipe trainieren. "Aber da sitzen wir alle im gleichen Boot", sagte die 29-Jährige. Weil sie sich "nicht optimal vorbereitet" fühlte, war Cakmakli allerdings "mit gemischten Gefühlen" in den Wettkampf gegangen - das machte sich bemerkbar.