Ski-Legende geht fredm: „Es war so brutal!"

Dreßen: „Es war so brutal“

„Es war so brutal. Ich habe so viele Sachen heute erlebt und mich selber kennengelernt. Auf halber Strecke am Jaufenpass dachte ich mir, wie soll ich das noch aufs Timmelsjoch schaffen? Am Ende bekam ich auch Krämpfe. Schon beim Start war ich extrem angespannt und hatte einen zu hohen Puls“, scherzte Dreßen, 2018 Sieger des legendären Hahnenkamm-Rennes in Kitzbühel.