28. Saison? Klarheit um Skisprung-Ikone!

Ammann nimmt damit seine 28. Weltcupsaison in Angriff. Der ehemalige Weltklasse-Springer debütierte im Dezember 1997 und gewann insgesamt 23 Einzelspringen bei der Elite. Sein letzter Coup liegt allerdings schon eine Weile zurück: Am 29. November 2014 stand er im finnischen Kuusamo ganz oben auf dem Podest.

Ammann setzt sich gegen Nachwuchs durch

Zuletzt war spekuliert worden, dass vierfache Olympiasieger um seinen Kaderplatz bangen müsse. Für das erste Springen des Winters am 23. November in Lillehammer waren drei der vier Tickets bereits an Gregor Deschwanden, Killian Peier und Felix Trunz vergeben.