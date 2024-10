Karriereende? Biathlon-Star lässt aufhorchen!

Norwegens Biathlon-Star Tarjei Bö will in der kommenden Weltcup-Saison noch einmal richtig angreifen. Zu einem möglichen Karriere-Ende äußert sich der 36-Jährige auch.

Dass Tarjei Bö im Biathlon noch lange nicht zum alten Eisen gehört, hat der Norweger in der letzten Saison bewiesen. Hinter seinem Bruder Johannes Thingnes belegte der 36-Jährige den zweiten Platz im Gesamtweltcup .

Anschließend hatte der Biathlon-Star lange überlegt, ob er seine Karriere fortsetzen wolle und sich Anfang April auch dafür entschieden. Jetzt, kurz vor dem Start in die neue Weltcup-Saison, hat er sein Karriere-Ende auf unbestimmte Zeit verschoben. „Ich weiß es auch noch nicht“, sagte er in einem Interview mit Fondo Italia: „Ich gehe eine Saison nach der nächsten an. Erst einmal diese, dann vielleicht noch eine. Ich habe keinen Stress, weit im Voraus planen zu müssen.“