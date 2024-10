Skeleton: Team um Grotheer und Neise steht

Skeleton-Bundestrainer Christian Baude hat sich auf seine achtköpfige Mannschaft für den Weltcup 2024/25 festgelegt. Bei den Männern wurde neben dem bereits gesetzten Einzel-Weltmeister Christopher Grotheer Axel Jungk, Felix Keisinger und Lukas Nydegger nominiert. Das Frauen-Team um Olympiasiegerin Hannah Neise bilden Jacqueline Pfeifer, Susanne Kreher und Corinna Leipold. Dies teilte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Freitag mit.

Zuvor waren in der Vorbereitung vier Selektionen bestritten worden, um die Kaderplätze zu vergeben. Eigentlich sollte noch ein weiteres Rennen in Winterberg stattfinden, doch aufgrund eines technischen Defekts an der Bahn wurde die fünfte Selektion abgesagt.