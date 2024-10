Ski Alpin: Weltcup-Auftakt in Sölden heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Mit Hirscher, Braathen, Odermatt

Die Saison 2024/25 im alpinen Ski-Weltcup steht vor der Tür. So können Sie den Weltcup-Auftakt der Herren in Sölden live verfolgen.

Die Saison 2024/25 im alpinen Ski-Weltcup steht vor der Tür. So können Sie den Weltcup-Auftakt der Herren in Sölden live verfolgen.

Die Saison 2024/25 im alpinen Ski-Weltcup steht vor der Tür. Der Auftakt geht am Wochenende wie gewohnt in Sölden mit jeweils einem Riesenslalom für die Damen und die Herren über die Bühne.

Ski alpin: Hier können Sie den Weltcup-Auftakt in Sölden live verfolgen

Hirscher beendete Laufbahn 2019

Sein letztes Rennen absolvierte er am 17. März 2019 bei einem Slalom in Soldeu/Andorra. Der zweimalige Olympiasieger geht mit einer neu eingeführten Wildcard an den Start.

An Odermatt führt kein Weg vorbei

Bei den Herren führt kein Weg an Marco Odermatt vorbei. Dreimal in Serie hat der Dominator nun den Gesamtweltcup gewonnen, außerdem sind sechs kleine Kristallkugeln in diesem Zeitraum zusammengekommen. In der vergangenen Saison verpasste der Schweizer die perfekte Saison im Riesenslalom erst im zehnten und letzten Rennen in Saalbach-Hinterglemm, als er in Führung liegend ausschied. Zuvor hatte er alle neun Rennen im Riesenslalom gewonnen.