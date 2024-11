Aus im Achtelfinale: Hofmeister zum Auftakt früh geschlagen

Wie die Gesamtweltcupsiegerin des Vorjahres fahren auch die anderen deutschen Snowboarder in China hinterher. Am Sonntag wartet die nächste Chance.

Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister ist mit einer Enttäuschung in den Snowboard-Winter 2024/25 gestartet. Die 28-Jährige aus Bischofswiesen, die in der vergangenen Saison alle drei Kristallkugeln gewonnen hatte, schied im Parallel-Riesenslalom im chinesischen Mylin bereits im Achtelfinale aus und wurde nur Elfte.

Einen Platz vor ihr landete Teamkollegin Cheyenne Loch, bereits in der Qualifikation ausgeschieden war Melanie Hochreiter. Den Sieg im Skigebiet in der Inneren Mongolei, das auf trockenem Kunstschnee erstmals einen Snowboard-Weltcup ausrichtete, sicherte sich die Tschechin Ester Ledecka, Olympiasiegerin von Peking 2022.

Auch die Männer von Snowboard Germany waren in ihrem Riesenslalom weit von der Spitze entfernt. Elias Huber erreichte als einziger das Achtelfinale und wurde Elfter. Der zweimalige WM-Dritte Stefan Baumeister, Ole-Mikkel Prantl und Yannik Angenend schieden in der Qualifikation aus. Der Italiener Edwin Coratti triumphierte.

Weiter geht es in Mylin am Sonntag (7.30 Uhr MEZ) mit den Parallel-Slaloms. Der Höhepunkt des Winters ist die WM im März in Corviglia/Schweiz.