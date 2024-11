Curler-Jubel schon vor EM-Finale: "Highlight im Aufschwung"

Die deutschen Curler werten ihre Teilnahme am EM-Finale am Samstag als Bestätigung beharrlicher Aufbauarbeit. "Es hat sich bei uns viel verändert", sagte Sportdirektor Markus Tröger vom Deutschen Curling-Verband (DCV) dem SID vor dem Endspiel im finnischen Lohja gegen Schottland: "Für uns ist das Finale ein Highlight im Aufschwung."

Den Grundstein für die erste Teilnahme an Winterspielen seit Sotschi 2014 legten Muskatewitz und Co. im vergangenen Frühjahr durch Rang fünf bei der WM in der Schweiz - das beste WM-Ergebnis für DCV-Männer seit Silber 17 Jahre zuvor. Trögers Einschätzung zufolge müsste dadurch bei der WM 2025 im kanadischen Moose Jaw Platz acht zur Direktqualifikation für das olympische Turnier in Italien reichen, "ansonsten gibt es Ende 2025 noch eine letzte Olympia-Ausscheidung".