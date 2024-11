Curling-EM: Deutschland nach nächstem Sieg kurz vor WM-Quali

Die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz sind bei der EM in Lohja/Finnland in der Erfolgsspur geblieben. Nach der Überraschung gegen Weltmeister und Olympiasieger Schweden am Vormittag (6:5) besiegte das Team des Deutschen Curling Verbandes (DCV) am Montagabend die Schweiz mit 9:3. Nach vier Siegen aus fünf Spielen steht Deutschland damit auf Platz zwei und ganz dicht vor dem Ticket für die WM 2025 in Moose Jaw/Kanada.