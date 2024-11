Eiskunstlauf: Hase/Volodin führen nach Kurzprogramm

Deutschlands Eiskunstlauf-Spitzenpaar Minerva Hase/Nikita Volodin hat beim Grand Prix in Angers/Frankreich nach einem fehlerfreien Kurzprogramm die Führung übernommen. Die WM-Dritten, die zum Saisonstart vor einem Monat bei der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf überzeugt hatten, liegen mit 73,72 Punkten vor Sara Conti/Niccolo Macii (Italien/70,79) und Lia Pereira/Trennt Michaud aus Kanada (64,38).

Die zweite Grand-Prix-Teilnahme der Berliner ist beim Cup of China in Chongqing (22. bis 24. November) geplant. Die sechs weltbesten Paare der Serie qualifizieren sich für das Finale in Grenoble Anfang Dezember.