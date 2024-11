Eiskunstlauf: Hase/Volodin nach Kurzprogramm auf Rang zwei

Die WM-Dritten hatten ihren ersten Grand Prix der Saison in Frankreich gewonnen.

Die WM-Dritten hatten ihren ersten Grand Prix der Saison in Frankreich gewonnen.

Deutschlands Eiskunstlauf-Spitzenpaar Minerva Hase/Nikita Volodin liegt beim Grand Prix im chinesischen Chongqing nach dem Kurzprogramm auf Rang zwei. Die WM-Dritten, die den Grand Prix in Frankreich vor drei Wochen gewonnen hatten, mussten sich mit 68,44 Punkten nur hinter Sara Conti/Niccolo Macii (72,43) aus Italien einreihen.

Die Entscheidung fällt in der Kür am Samstag (ab 13.50 Uhr). Die sechs weltbesten Paare der Serie qualifizieren sich für das Finale in Grenoble Anfang Dezember. Im vergangenen Jahr hatten Hase/Volodin beim Grand-Prix-Finale triumphiert.