EM: Rückschlag für deutsche Curler - Halbfinale noch möglich

Nach der Auftaktniederlage gegen Norwegen (4:8) hatte Deutschland eine Serie von fünf Siegen nacheinander hingelegt und sich so bereits die anvisierte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2025 in Moose Jaw/Kanada gesichert. Bei der WM werden die Tickets für die Olympischen Winterspiele ausgespielt, zuletzt nahmen deutsche Curler 2014 in Sotschi an einem Olympia-Wettbewerb teil.