"Irgendwo in China!" Hofmeisters Start ins Ungewisse

Der Leopardenschal sitzt wie eh und je, die Zuversicht ist riesig - und doch wird der Start in den Weltcup-Winter für Ramona Hofmeister eine Reise ins Ungewisse. My-was? Mylin! Oder, wie die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin der vergangenen Saison mit einem Schmunzeln meint: „Irgendwo in China!“

Genauer gesagt: In der Inneren Mongolei. Das dortige Skigebiet auf 1180 bis 1660 m feiert am Wochenende Weltcup-Premiere - wo genau es liegt, ist für Snowboarderin Hofmeister allerdings zweitranging. Die Info „trockener Kunstschnee“ ist für die beste deutsche Raceboarderin und dreifache Kristallkugelgewinnerin von 2024 wichtiger. Doch obwohl die Vorbereitung gut lief, ist da auch ein wenig Unsicherheit: „100 Prozent ready fühlt man sich nie, weil man immer noch was besser machen kann.“