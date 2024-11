Skeleton: Grotheer glänzt mit Doppelsieg - Neise überzeugt

Am Ende steht wieder der Sieg: Olympiasieger Christopher Grotheer unterstreicht in Pyeongchang deutlich seine Ambitionen.

Olympiasieger und Weltmeister Christopher Grotheer hat einen Traumstart in die neue Skeletonsaison hingelegt. Am Sonntag schob sich der 32-Jährige mit einer Glanzleistung im zweiten Durchgang von Platz drei an der Konkurrenz vorbei und feierte den zweiten Sieg im zweiten Rennen im Eiskanal von Pyeongchang. Bei den Frauen überzeugte in Südkorea Olympiasiegerin Hannah Neise mit Rang zwei.