Skeleton: Grotheer nicht zu schlagen - Neise wieder Zweite

Olympiasieger Christopher Grotheer ist der Skeleton-Konkurrenz am zweiten Weltcupwochenende erneut davongerast - und hat für einen echten Krimi im Eiskanal gesorgt. Im chinesischen Yanqing gewann der 32-Jährige mit hauchdünnem Vorsprung auch das dritte Rennen des Winters. Bei den Frauen überzeugte in China Olympiasiegerin Hannah Neise, die sich auf ihrer Gold-Bahn nur der Lokalmatadorin Dan Zhao geschlagen geben musste.

Auf seiner Lieblingsbahn setzte sich Weltmeister Grotheer am Samstag um 0,01 Sekunden gegen Matt Weston aus Großbritannien durch. Dritter wurde der Chinese Zheng Yin. Damit liegt die Eisrinne in Yanqing seit ihrer offiziellen Aufnahme in den Weltcup fest in der Hand des deutschen Top-Piloten - nach Olympiagold 2022 und dem Weltcupsieg 2023 steht Grotheer dort nun schon zum dritten Mal in Folge ganz oben.