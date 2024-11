Ski alpin: Slalom-Weltcup in Levi mit Shiffrin und Dürr live in TV, Stream & Ticker

SPORT1 16.11.2024 • 08:00 Uhr Am Samstag startet die Weltcup-Saison für die Slalom-Spezialistinnen um Topfavoritin Mikaela Shiffrin und DSV-Star Lena Dürr. So können Sie den Saisonauftakt in Levi live im TV und Stream verfolgen.

Im finnischen Levi steht am heutigen Samstag der erste Slalom der Frauen im Rahmen der neuen Weltcup-Saison auf dem Programm. Der erste Lauf startet um 10 Uhr. Um 13 Uhr kämpfen die 30 besten Fahrerinnen im zweiten Lauf um den Sieg.

Als Topfavoritin geht US-Star Mikaela Shiffrin an den Start. Die 29-Jährige steht aktuell bei 97 Weltcupsiegen. Mit einem weiteren Erfolg in Levi könnte Shiffrin der magischen Marke von 100 Siegen einen weiteren Schritt näher kommen.

So können Sie den Slalom der Frauen in Levi heute live im TV und Stream verfolgen:

TV: Eurosport

Stream: discovery+

Ticker: Sport1.de und SPORT1 App

Dürr will in Levi nachlegen

Aus deutscher Sicht darf sich die WM-Dritte Lena Dürr Chancen auf eine Topplatzierung ausrechnen. Dürr blickt auf bereits vier Podestplätze in Levi zurück und hofft, diese „sehr schönen Erinnerungen in das diesjährige Rennen mitnehmen zu können“.

Nach Platz zehn im Riesenslalom beim Weltcup-Auftakt in Sölden will die 33-Jährige in Levi nun nachlegen. „Nach Sölden habe ich eine Woche Konditionstraining absolviert. Seit zwei Wochen sind wir jetzt in Levi und bereiten uns auf den ersten Slalom der Saison vor“, erklärte Dürr.

Komplettiert wird das DSV-Aufgebot am Samstag von Emma Aicher (Mahlstetten), Jessica Hilzinger (Oberstdorf) und Roni Remme (Bergen).

