Skispringen: 2. Einzel in Lillehammer heute LIVE im TV, Stream, Ticker - Gelingt Paschke der nächste Sieg?

Was für ein Traumstart! Der überragende Routinier Pius Paschke hat am Samstag beim turbulenten Weltcup-Auftakt der Skispringer in Lillehammer für einen Paukenschlag gesorgt und seinen zweiten Karrieresieg gefeiert. In einem turbulenten Windspringen setzte sich der 34-Jährige aus Kiefersfelden vor den Österreichern Daniel Tschofenig und Maximilian Ortner durch.