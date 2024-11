Skispringen: Auftakt Mixed in Lillehammer heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 22.11.2024 • 13:00 Uhr Die Skispringer starten am Freitag in die neue Weltcup-Saison. Im norwegischen Lillehammer steht zunächst der Mixed-Wettbewerb auf dem Programm. So können Sie das Springen live im TV und Stream verfolgen.

Im norwegischen Lillehammer starten die Skispringer am Freitag in die neue Weltcup-Saison. Zum Start in den Winter stehen auf der Olympiaschanze von 1994 zwei Einzel- sowie ein Mixed-Wettkampf gemeinsam mit den Skispringerinnen auf dem Programm.

So gehen die deutschen Skispringer mit großen Erwartungen in den WM-Winter, die K-und-K-Herrschaft von Stefan Kraft und Ryoyu Kobayashi soll endlich gestürzt werden. Die deutschen Hoffnungen ruhen in diese Winter wieder auf Andreas Wellinger. Die Erwartungen an den DSV-Adler sind enorm. Der zweimalige Olympiasieger ist sowohl für die bereits nahende Vierschanzentournee als auch die WM in Trondheim im Februar ein Sieganwärter.

Er wolle in der neuen Saison „noch öfter zur Siegerehrung gehen als letztes Jahr“, gab der 29-Jährige als Ziel aus - möglichst schon in Lillehammer, wo ein Mixed (16.15 Uhr im LIVETICKER) das lange Auftakt-Wochenende eröffnet.

Skispringen-Auftakt: Mixed aus Lillehammer heute LIVE:

TV: ARD, Eurosport

Stream: sportschau.de, eurosport.de, DAZN

Eisenbichler zurück im deutschen Team

Markus Eisenbichler feiert in Lillehammer seine Rückkehr in das deutsche Weltcup-Team. In einer schwachen letzten Saison hatte Bundestrainer Stefan Horngacher komplett auf den 33-Jährigen verzichtet. Nun steht der 33-Jährige vor seinem Comeback. Auf den Weltcup-Start freut sich der DSV-Adler sehr: „Endlich geht es wieder los. Ich habe das so sehr vermisst.“

Markus Eisenbichler (33), Karl Geiger (31), Stephan Leyhe (32), Pius Paschke (34), Andreas Wellinger (29), Philipp Raimund (24) und Adrian Tittel (20) springen im Weltcup-Kader des DSV.