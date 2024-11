Heftiger Ärger um Helmsponsor!

Aufatmen in Norwegen! Nach zuletzt erheblichen finanziellen Engpässen, hat die norwegische Männer- und Frauennationalmannschaft im Skispringen - zumindest fürs Erste - eine Lösung gefunden. Wie der norwegische Skiverband berichtete, wird der Konzern Nammo das Team sozusagen als Interims-Hauptsponsor unterstützen. Bereits beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer soll das Nammo-Logo auf den Helmen der norwegischen Athleten zu sehen sein. Der Konzern fungiert schon seit 2010 als Sponsor, trat dabei aber eher im Hintergrund auf.

Heftige Kontroversen um Nammo: Demonstrationen bei Heim-Weltcups

Die Suche nach einem dauerhaften Hauptsponsor läuft folgerichtig weiter und soll noch vor der Heim-WM in Trondheim gefunden werden. „Nammo wird den besten Platz für das Logo auf dem Helm noch vor den Skiweltmeisterschaften im Februar und März an einen potenziellen neuen Hauptsponsor übergeben“, versprach Aalbu.

Der sportliche Leiter dürfte sich im Klaren sein, dass einige dem zusätzlichen Engagement des Sponsors kritisch gegenüber stehen. Bei Nammo handelt es sich schließlich um einen norwegischen Rüstungskonzern. Wie die norwegischen Medien (u.a. NRK, Dagsavisen und Klassekampen) berichteten, gab es bereits in der letzten Saison im Rahmen der Heim-Weltcups in Lillehammer und Oslo Demonstrationen gegen den Sponsor. Dass eine derartige Zusammenarbeit hohe Wellen schlagen kann, bekam vor einigen Monaten unter anderem auch der BVB zu spüren, als er Rheinmetall als Sponsor vorgestellt hat.

Skispringen: Norweger wollen bei Heim-WM glänzen

Nun verfolgen Nammo und der norwegische Verband das gemeinsame Ziel, den einheimischen Adlern pünktlich vor der Heim-WM wieder Flügel zu verleihen. „Wir möchten sowohl die Mädchen als auch die Jungen der Skisprung-Nationalmannschaft dabei unterstützen, sich auf das zu konzentrieren, was für sie am wichtigsten ist, nämlich in dieser Saison so weit wie möglich zu springen und hoffentlich einige Medaillen in Trondheim zu gewinnen“, verdeutlichte Fredrik Tangeraas, Executive Vice President of Communications bei Nammo.