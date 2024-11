Wintersport: Süße Nachricht von Skisprung-Star

Sohn Henio kam am Donnerstag zur Welt

Der Skispringer verriet zudem: „Ich konnte zwei gute Trainingseinheiten im Trainingslager in Zakopane absolvieren und am Mittwoch habe ich dann meine Frau besucht.“ Sein Sohn Henio habe am Donnerstag das Licht der Welt erblickt. Zniszczol erhielt viele Glückwünsche.

In der vergangenen Saison war der 30-Jährige mit Rang 19 der beste polnische Athlet im Gesamtweltcup. In diesem Jahr steht der erste Wettkampf am 23. und 24. November in Lillehammer an. Am Wochenende drauf geht es nach Ruka.