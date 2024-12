Biathlon LIVE: Sprint der Frauen heute im TV, Stream und Ticker

SPORT1 07.12.2024 • 13:00 Uhr Am Samstag geht es in Kontiolathi mit dem Sprint der Frauen weiter. Nach dem fünften Platz von Franziska Preuß wollen die deutschen Athletinnen mehr.

Das nächste Biathlon-Rennen steht an! Am Samstag findet im finnischen Kontiolathi der Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer statt. Das Rennen beginnt um 17.10 Uhr.

Mit dabei ist auch wieder Franziska Preuß, die am Mittwoch im Einzel den starken fünften Platz belegte und somit gleich im ersten Rennen die WM-Qualifikation schaffte. Mit Vanessa Voigt als Neunte schaffte noch eine zweite DSV-Athletin den Sprung in die Top-10.

TV: ARD, Eurosport

Live-Stream: ardmediathek.de, eurosport.de

Starker Saisonbeginn

Preuß, die auch in der Mixed-Staffel mit dabei war, zeigte sich nach ihrem gelungenen Einzel-Auftakt mehr als zufrieden. „Ich bin positiv überrascht und wirklich zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich lag die letzten zwei Tage nur im Bett. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt“, so die 30-Jährige am ARD-Mikrofon.

Aus deutscher Sicht sind beim heutigen Sprint neben der läuferisch starken Preuß auch noch Janina Hettich-Walz und Vanessa Hinz am Start. Für das DSV-Quartett gilt es, an die starken Leistungen zu Saisonbeginn anzuknüpfen, wo in den Mixed-Staffeln die Plätze drei und vier erreicht werden konnten.

