Biathlon-Star aus Weltcup-Team gestrichen

Die Zweitplatzierte des Biathlon-Sprints in Hochfilzen wird ihren Höhenflug beim Weltcup in Oberhof nicht wiederholen können. Der französische Verband gab bereits das Aufgebot für das nächste Weltcupwochenende bekannt. Nicht von der Partie ist dabei Sophie Chauveau.

Die Zweitplatzierte des Biathlon-Sprints in Hochfilzen wird ihren Höhenflug beim Weltcup in Oberhof nicht wiederholen können. Der französische Verband gab bereits das Aufgebot für das nächste Weltcupwochenende bekannt. Nicht von der Partie ist dabei Sophie Chauveau.

In Hochfilzen noch auf dem zweiten Platz im Sprint - in Oberhof nicht mehr Teil des Kaders: Die Französin Sophie Chauveau wird beim kommenden Weltcup nicht am Start sein. Dies gab der französische Biathlon-Verband vor den anstehenden Rennen bekannt.