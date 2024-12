Biathlon-Star weint während der TV-Übertragung

Justine Braisaz-Bouchet kämpft nach der Biathlon-Staffel in Hochfilzen mit ihren Emotionen. Die Französin zeigt zuletzt ungewohnte Probleme am Schießstand.

„Sie ist im Moment in einer komischen Form“, meinte ZDF -Reporter Volker Grube nach dem Rennen und erklärte: „Sie ist eine der besten Athletinnen der vergangenen Jahre und so richtig läuft es einfach nicht für sie. Sie schießt für ihre Verhältnisse viel zu viele Fehler. Läuferisch stimmt es noch einigermaßen. Aber es sind einfach zu viele Scheiben, die sie stehen lässt.“

Zahlreiche Schießfehler sorgen für Tränen

In der Staffel am Sonntag hatte sich Braisaz-Bouchet je zwei Schießfehler im Liegend- und Stehendschießen geleistet. Auch deshalb verlor sie fast die gesamten 19 Sekunden Vorsprung auf die Deutsche Julia Tannheimer, die ihr von Julia Simon auf den Weg gegeben wurden.

Die Probleme am Schießstand zeichneten sich für die Vierte des letztjährigen Gesamtweltcups schon in den vorherigen Wettkämpfen ab. Auf ebenfalls zwei Schießfehler im Sprint folgten bei der Verfolgung am Samstag sogar sechs Fehler.

Braisaz-Bouchet zeigte sich bei Instagram zwar selbstkritisch, vermied jedoch tiefere Einblicke in ihre derzeitige Gefühlslage. „Zweites Staffelrennen, wieder P2“, schrieb die 28-Jährige und führte aus: „Nicht ganz erfolgreich am Schießstand, wir hatten uns heute mehr erhofft. Wir sehen uns am nächsten Wochenende zu Hause. Danke an das gesamte Team für die Unterstützung in Hochfilzen.“