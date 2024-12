Eiskunstlauf-DM ohne Hocke/Kunkel

Die deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Oberstdorf am kommenden Wochenende finden ohne Annika Hocke und Robert Kunkel statt. Die früheren Meister müssen aussetzen, da Hocke an einer Verletzung am linken Fuß leidet. Die 24-Jährige wird derzeit in Berlin medizinisch behandelt.