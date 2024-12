Eiskunstlauf: Hase/Volodin gewinnen Grand-Prix-Finale

Das deutsche Eiskunstlauf-Spitzenduo Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin hat das Grand-Prix-Finale in Grenoble gewonnen und seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholt. Die Berliner kamen nach der Kür am Freitag auf 218,10 Punkte und verwiesen die früheren japanischen Weltmeister Riku Miura/Ryuichi Kihara (206,71) und Anastassia Metelkina/Luka Berulawa (Georgien/205,78) deutlich auf die Plätze.

Die Basis für den Erfolg hatten Hase/Volodin mit Saisonbestleistung im Kurzprogramm (76,72) am Donnerstag gelegt. Die zweitbeste Kür gelang am Freitag Metelkina/Berulawa (133,52). Die Japaner (130,44) leisteten sich drei gröbere Fehler.

Die WM-Dritten Hase/Volodin hatten bereits zum Saisonstart bei der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf überzeugt. In der Folge gewannen sie ihren ersten Grand Prix des Winters in Angers. Beim zweiten Einsatz in Chongqing/China belegten sie den zweiten Rang und qualifizierten sich für das Finale der sechs weltbesten Paare der Serie.