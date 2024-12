Grand-Prix-Sieger Hase/Volodin führen DEU-Aufgebot an

Auf Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin ruhen bei der EM in Tallinn die Hoffnungen. Die beiden gelten als Medaillenanwärter.

Die zweimaligen Grand-Prix-Sieger und aktuellen deutschen Paarlauf-Meister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin aus Berlin führen das Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union (DEU) für die Eiskunstlauf-Europameisterschaften Ende Januar in Tallinn an. Dies gab die DEU nach Abschluss der nationalen Titelkämpfe in Oberstdorf bekannt.