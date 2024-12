Eiskunstlauf: Hase und Volodin gewinnen in Grenoble

Weniger als zwei Monate sind es noch bis zur EM in Estlands Hauptstadt Tallinn, und dort will das deutsche Spitzenduo eine offene Rechnung begleichen. „Da haben wir aus dem letzten Jahr einiges gutzumachen“, sagte Hase. Im Januar waren die Berliner bei der EM in Litauen als Fünfte hinter den Erwartungen geblieben.

Hase mit wackeligem Auftritt

Selbstvertrauen tankten Hase/Volodin am Freitag in Grenoble. Mit 218,10 Punkten fiel der Sieg bei der Prestigeveranstaltung deutlich aus – auch wenn nicht alles nach Plan lief. „Es war wacklig, besonders bei mir“, sagte Hase.

„Freuen uns auf Heimpublikum“

In zwei Wochen stehen in Oberstdorf zunächst die deutschen Meisterschaften an. „Dann laufen wir zwei Shows in Deutschland, auf die wir uns vor unserem Heimpublikum freuen“, sagte Hase. Nach einigen freien Tagen nach dem Jahreswechsel beginnt die Vorbereitung auf die EM - befeuert von Gedanken an eine offene Rechnung.