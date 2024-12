Kein Rennen mehr in diesem Jahr! Biathlon-Star trifft Entscheidung

Lisa Vittozzi verzichtet auf einen weiteren Weltcup-Start in diesem Jahr. Die Italienerin braucht mehr Zeit, um nach ihren Rückenproblemen wieder in den Biathlon-Weltcup zurückzukehren.

Keine guten Nachrichten von Lisa Vittozzi: Die Gesamtweltcupsiegerin wird in diesem Jahr kein Biathlon-Rennen mehr bestreiten. Damit fällt die 29-Jährige für die beiden nächsten Weltcup-Stationen in Hochfilzen und Annecy-Le Grand Bornand aus.

Eine Wiederholung des Gesamtweltcups ist für die Italienerin somit so gut wie unmöglich, nachdem sie bereits den Weltcup-Auftakt in Kontiolahti wegen Rückenproblemen absagen hatte müssen.

„In den kommenden Wochen setzt sie ihr individuelles Training fort, um sich für die vom 9. bis 12. Januar geplanten Rennen in Oberhof in Topform auf der Strecke zu präsentieren“, schrieb der italienische Wintersportverband FISI in einer Mitteilung.