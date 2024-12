"Keine einfache Situation": Hofmeister scheitert wieder früh

Snowboard-Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister kommt in diesem Winter weiter nicht in Fahrt. Die 28-Jährige aus Bischofswiesen scheiterte beim Weltcup in Davos/Schweiz bereits im Achtelfinale des Parallel-Riesenslaloms an der Tschechin Zuzana Maderova und muss weiter auf ihre erste Podestplatzierung in dieser Saison warten.