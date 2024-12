Lehnte FIS ein 400-Millionen-Angebot ab?

Der Skisport steckt immer noch in einer Nische. Nun hätte der Weltverband FIS ein millionenschweres Vermarktungsangebot annehmen können, entschied sich aber offenbar dagegen.

Der Sieger von Beaver Creek erhält etwas mehr als 48.000 Euro an Preisgeld. Demgegenüber stehen gut 3,4 Millionen Euro, die Jannik Sinner für den Triumph bei den US Open einstrich.

400 Millionen für „Project Snow“?

Doch jetzt scheint sich ein unerwarteter Geldregen zu ergeben. Wie der Schweizer Blick berichtet, liegt der FIS ein Angebot des Private-Equity-Unternehmens CVC in Höhe von 400 Millionen Euro für die Vermarktung aller Sportarten (Ski Alpin, Langlauf, Skispringen, usw.) vor.

Die Sache läuft unter dem Namen „Project Snow“ (Projekt Schnee). Dort wird beschrieben, wie der Wintersport auf ein neues Level gehoben werden soll - und das nicht nur in Europa.

„CVC schlägt vor, für eine 20-prozentige Beteiligung an den kommerziellen Rechten des Schneesports zu investieren. Diese Mittel können von der FIS und allen nationalen Skiverbänden verwendet werden, um nachhaltig in den Sport zu investieren: In Veranstaltungen, Teams und künftiges, kommerzielles Wachstum“, zitierte der Blick aus dem Schreiben. CVC wolle der FIS dabei nicht reinreden, sondern komplett freie Hand lassen.