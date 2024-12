Olympiasiegerin Gu feiert dritten Saisonsieg - Cakmakli 10.

Halfpipe-Olympiasiegerin Eileen Gu aus China ist in der noch jungen Skisaison weiter nicht zu schlagen. Die gebürtige Amerikanerin setzte sich auch beim dritten Weltcup in Copper Mountain in Colorado durch. Mit einer Punktzahl von 90,50 siegte sie vor der Britin Zoe Atkin (89,75) und der Kanadierin Cassie Sharpe (89,00).