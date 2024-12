Skeleton: Neise nur Vierte, aber weiter in Führung

„Die Läufe waren sehr inkonstant“, sagte Neise, die diesen Umstand auch auf fehlende Trainingsfahrten im Herbst zurückführte: „Aber nach der Vorsaison hier ist es voll okay, ich bin mega zufrieden heute.“ Im Februar war Neise beim Saisonabschluss in Lettland nur Siebte geworden.

Platz zwei ging dort diesmal an Janine Flock aus Österreich, die damit den Rückstand auf Neise in der Weltcup-Gesamtwertung als erste Verfolgerin auf 44 Punkte verkürzt. Kim Meylemans, Siegerin in Altenberg in der Vorwoche, wurde Dritte. Behaupten muss sich Neise nun erst wieder im neuen Jahr bei ihrem Heim-Weltcup in Winterberg am 3. Januar.