Skicross: Maier erneut auf dem Podest

Maier, Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 2022, hatte vor einem Jahr beim Auftakt in Val Thorens ihren bislang einzigen Weltcupsieg gefeiert. Luisa Klapprott (Samerberg) schied am Freitag wie schon tags zuvor im Viertelfinale aus.

Wilmsmann fährt an Podest vorbei

Bei den Männern verpasste Florian Wilmsmann (Hartpenning) nach seinem zweiten Platz am Vortag eine erneute Podestplatzierung. Dem 28-Jährigen unterlief im Halbfinale ein Fehler, wodurch er den Einzug in das Rennen der besten vier verpasste. Im kleinen Finale fuhr Wilmsmann, in der vergangenen Saison Vierter der Gesamtwertung, auf den sechsten Rang.