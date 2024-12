Enttäuschung für deutschen Wintersport-Star

SID 01.12.2024 • 10:09 Uhr Die beste deutsche Raceboarderin kommt in China zweimal nicht über das Achtelfinale hinaus.

Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister hat zum Start in den Snowboard-Winter ein enttäuschendes Wochenende erlebt. Die 28-Jährige aus Bischofswiesen, die in der vergangenen Saison alle drei Kristallkugeln gewonnen hatte, schied im Parallel-Slalom im chinesischen Mylin am Sonntag bereits im Achtelfinale aus und wurde nur Zehnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Ich erwarte mehr von mir. Das ist klar. Der Saisoneinstieg hier war nicht der Plan, den ich hatte", sagte Hofmeister: "Jetzt freue ich mich auf den Standortwechsel. Dort werden die Karten neu gemischt."

Hofmeister startet schwach in den Winter

Schon am Samstag war Hofmeister mit dem trockenen Kunstschnee im Skigebiet in der Inneren Mongolei nicht zurechtgekommen und im Parallel-Riesenslalom nur Elfte geworden. Einen Platz vor ihr war Teamkollegin Cheyenne Loch gelandet, die am Sonntag beim Sieg der Österreicherin Sabine Payer Sechste wurde.

Auch die Männer von Snowboard Germany waren am Wochenende weit von der Spitze entfernt. Der zweimalige WM-Dritte Stefan Baumeister und Elias Huber schieden am Sonntag im Achtelfinale aus, auch am Samstag hatte kein deutscher Athlet das Viertelfinale erreicht.

{ "placeholderType": "MREC" }